Motorine indirim geliyor
Dolar kuru ve brent petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Motorin fiyatlarına gelecek hafta indirim yapılması bekleniyor. 1,57 TL’lik indirim pazartesi gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
Akaryakıt sektörü kaynakları, motorine pazartesi gecesinden itibaren 1,57 TL’lik indirim beklendiğini bildirdi. İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 37,99 TL’ye, Ankara'da 38,58 TL'ye ve İzmir'de 38,73 TL'ye gerileyecek.
Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 35,07 TL
Motorin: 39,56 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL
Ankara
Benzin: 35,68 TL
Motorin: 40,15 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL
İzmir
Benzin: 35,78 TL
Motorin: 40,30 TL
LPG (Otogaz): 18,23 TL