Motorine indirim geliyor: Pompa fiyatlarında düşüş için tarih verildi
Petrol fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte motorin litre fiyatına salı gününden itibaren 2,44 TL indirim yapılması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de pompa fiyatlarının yeniden 60 TL bandının altına inmesi öngörülüyor.
Petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme motorine yansıyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte motorin litre fiyatına salı gününden itibaren 2,44 TL indirim yapılması bekleniyor. Büyük şehirlerde pompa fiyatlarının 57 TL seviyelerine gerileyeceği belirtiliyor.
Petrol piyasalarında son günlerde yaşanan hızlı gerileme, akaryakıt tarafında olumlu etki yarattı. Savaşın sona erebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi küresel petrol fiyatlarının düşüşünü hızlandırdı.
Fed’in faiz indirimine yakın olduğu beklentileri doların küresel ölçekte zayıflamasına yol açtı. Dolar/TL’nin baskılanması akaryakıttaki indirimin bir diğer nedeni olarak öne çıktı.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorine salı gününden itibaren 2,44 TL civarında indirim yapılması öngörülüyor. Böylece fiyatlar uzun süre sonra yeniden 60 TL bandının altına inmiş olacak.
İstanbul, Ankara ve İzmir için yeni seviyeler açıklandı.
– İstanbul: 57,03 TL
– Ankara: 58,06 TL
– İzmir: 58,40 TL
seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Motorin ve benzin fiyatlarındaki gerileme, taşımacılık maliyetleri üzerinden genel fiyat seviyelerini doğrudan etkilediği için enflasyona aşağı yönlü baskı yapıyor. Ekonomistler kasım enflasyonunun bu nedenle daha düşük açıklanabileceğini değerlendiriyor.