Motorine indirim geliyor: Pompa fiyatlarında düşüş için tarih verildi

Motorin ve benzin fiyatlarındaki gerileme, taşımacılık maliyetleri üzerinden genel fiyat seviyelerini doğrudan etkilediği için enflasyona aşağı yönlü baskı yapıyor. Ekonomistler kasım enflasyonunun bu nedenle daha düşük açıklanabileceğini değerlendiriyor.