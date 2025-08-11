Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları
OPEC’in arz artırma kararı sonrası düşen petrol fiyatları motorin pompa fiyatlarına yansıdı. Motorine 1,77 TL indirim geldi, işte il il güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında haftalardır süren durağan dönem sona erdi. Petrol fiyatlarının aynı seviyelerde dalgalanması ve dolar kurunun sabit kalması nedeniyle uzun süredir zam veya indirim yapılmıyordu. Ancak OPEC’in arzı artırma kararının ardından gerileyen petrol fiyatları, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Geçtiğimiz hafta perşembe günü yapılan indirimin ardından motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,77 TL daha indirim geldi.
Güncel Akaryakıt Fiyatları
📍 İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 51,04 TL
Motorin: 52,77 TL
LPG: 25,09 TL
📍 İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 50,94 TL
Motorin: 51,47 TL
LPG: 24,49 TL
📍 Ankara
Benzin: 51,73 TL
Motorin: 54,63 TL
LPG: 24,99 TL
📍 İzmir
Benzin: 52,07 TL
Motorin: 53,30 TL
LPG: 24,94 TL