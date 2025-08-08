Motorine indirim! İşte 8 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

🔍 İndirimin Nedeni Ne?

OPEC’in arzı artırma kararı sonrası Brent petrol varil fiyatları düşüşe geçti. Dolar kurundaki sabit seyirle birleşen bu gelişme, motorin fiyatlarında indirimle sonuçlandı. Akaryakıt piyasasında yakın dönemde benzine de benzer bir indirimin gelip gelmeyeceği ise merakla takip ediliyor.