Motorine indirim! İşte 8 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında uzun süredir sessizlik hakimdi. Petrol fiyatlarının sabit kalması ve döviz kurundaki stabil seyir nedeniyle bir süredir zam ya da indirim yapılmıyordu. Ancak, OPEC’in arz artırma kararı sonrası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

8 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla motorin fiyatlarına 1,77 TL’lik indirim yapıldı. İndirim sonrası güncel fiyatlar illere göre değişiklik gösteriyor.



🛢️ Güncel Akaryakıt Fiyatları (8 Ağustos 2025)

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,04 TL
Motorin: 52,77 TL
LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 50,94 TL
Motorin: 51,47 TL
LPG: 24,49 TL

Ankara
Benzin: 51,73 TL
Motorin: 54,63 TL
LPG: 24,99 TL

İzmir
Benzin: 52,07 TL
Motorin: 53,30 TL
LPG: 24,94 TL


🔍 İndirimin Nedeni Ne?
OPEC’in arzı artırma kararı sonrası Brent petrol varil fiyatları düşüşe geçti. Dolar kurundaki sabit seyirle birleşen bu gelişme, motorin fiyatlarında indirimle sonuçlandı. Akaryakıt piyasasında yakın dönemde benzine de benzer bir indirimin gelip gelmeyeceği ise merakla takip ediliyor.

