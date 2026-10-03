Motorine indirim pompaya yansıdı: 3 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıt piyasasında hareketlilik devam ederken, araç sahiplerinin gözü kulağı pompa fiyatlarına çevrildi.
Uluslararası piyasalarda motorin ton fiyatındaki gerilemenin ardından motorine 2,22 TL'lik indirim pompaya yansıdı. Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmazken, sektör kaynaklarından şimdiden salı günü için yeni bir indirim haberi geldi.
İL İL 3 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Yapılan indirim sonrasında büyükşehirlerdeki güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu şekilde şekillendi:
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Benzin: 84,60 TL
Motorin: 95,00 TL
LPG: 41,20 TL
İSTANBUL (Anadolu Yakası)
Benzin: 84,50 TL
Motorin: 94,90 TL
LPG: 40,60 TL
ANKARA
Benzin: 85,60 TL
Motorin: 96,10 TL
LPG: 41,29 TL
İZMİR
Benzin: 85,90 TL
Motorin: 96,40 TL
LPG: 41,20 TL
SALI GÜNÜ İÇİN YENİ İNDİRİM BEKLENTİSİ
Cumartesi günü devreye giren 2,22 TL'lik indirimin ardından sürücülere sevindirici bir haber daha verildi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, uluslararası piyasalardaki ton fiyatı düşüşlerine paralel olarak salı günü motorin grubuna 4,95 TL'lik yeni bir indirim daha yapılması bekleniyor. Uzmanlar bu rakamın şu an için bir beklenti olduğunu, kesinleşen tarifenin pazartesi akşamı netleşeceğini hatırlatıyor.
GELECEK DÖNEM ÖTV ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Küresel piyasalarda Brent petrolün 100 doların üzerinde (102-103 dolar aralığında) seyretmesine rağmen ürün ton fiyatlarındaki dalgalanmalar fiyatları etkilerken, önümüzdeki aylarda devreye girmesi beklenen vergi düzenlemeleri de gündemdeki yerini koruyor. Sektör kaynakları, motorin ÖTV'sinin 1 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde 3'er TL artırılmasının planlandığını, KDV etkisiyle birlikte bu durumun her iki ayda da pompaya 3,60 TL'lik zam olarak yansıyabileceğini belirtiyor. Benzer bir vergi takviminin benzin için de geçerli olabileceği ifade ediliyor.