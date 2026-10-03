Motorine indirim pompaya yansıdı: 3 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

SALI GÜNÜ İÇİN YENİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Cumartesi günü devreye giren 2,22 TL'lik indirimin ardından sürücülere sevindirici bir haber daha verildi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, uluslararası piyasalardaki ton fiyatı düşüşlerine paralel olarak salı günü motorin grubuna 4,95 TL'lik yeni bir indirim daha yapılması bekleniyor. Uzmanlar bu rakamın şu an için bir beklenti olduğunu, kesinleşen tarifenin pazartesi akşamı netleşeceğini hatırlatıyor.