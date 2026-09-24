Motorine tarihi indirim geliyor! İşte 24 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalar ve küresel enerji piyasasındaki gelişmeler akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.
Araç sahiplerinin yakın takibindeki motorin grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 5,57 TL'lik dev bir indirim geliyor. Benzin ve LPG gruplarında ise bu aşamada fiyat değişikliği öngörülmüyor.
BRENT PETROL VE PİYASALARDA SON DURUM
Perşembe günü varil başına 102 dolara kadar gerileyen brent petrol, ABD-İran arasındaki müzakere belirsizlikleri ve Hürmüz Boğazı'na yönelik açıklamalarla yön arıyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yaptırımların devam etmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişe izin vermeyeceğine yönelik açıklamaları piyasalarda tansiyonu yükseltirken, Suudi Arabistan'ın boru hattı üzerinden petrol ihracatını artırma hamleleri fiyatlardaki dalgalanmayı dengeliyor.
MOTORİNE YAKLAŞIK 5,57 TL İNDİRİM
Sektör kaynaklarının ve Petros'un aktardığı bilgilere göre, motorin grubunda gerçekleştirilecek yaklaşık 5,57 TL'lik büyük indirim tabelalara yansımaya hazırlanıyor. İndirimin ardından illere göre güncel pompa fiyatları şu şekilde şekilleniyor:
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
Benzin: 80,40 TL
Motorin (İndirimli): 90,90 TL
LPG: 34,99 TL
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)
Benzin: 80,30 TL
Motorin (İndirimli): 90,70 TL
LPG: 34,40 TL
ANKARA
Benzin: 81,40 TL
Motorin (İndirimli): 92,00 TL
LPG: 35,09 TL
İZMİR
Benzin: 81,70 TL
Motorin (İndirimli): 92,30 TL
LPG: 34,99 TL