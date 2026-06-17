Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları
Uluslararası petrol piyasalarındaki gevşeme ve döviz kurundaki dengeli seyir, peş peşe gelen ÖTV artışlarının ardından nefes almak isteyen sürücülerin yüzünü güldürdü.
Dün gece yarısı motorinin (mazot) litre fiyatına uygulanan 1 TL 17 kuruşluk dev indirimin ardından, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla motorin grubuna 40 kuruşluk bir indirim daha yansıtıldı. Böylece motorin fiyatlarında iki günde yaşanan toplam düşüş 1 TL 57 kuruşu buldu. Benzin ve LPG (otogaz) fiyatlarında ise bu seans için herhangi bir fiyat değişikliği tescil edilmedi.
İşte EPDK ve Enerji Piyasası verileriyle uyumlu, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt pompa fiyat listesi:
17 Haziran 2026 Çarşamba İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları
Akaryakıt dağıtım şirketlerinin siber sistemlerinden alınan anlık pompa teslim fiyatları şu şekildedir:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 63.12 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 64.86 TL (40 Kuruş İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 62.97 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 64.71 TL (40 Kuruş İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.39 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 64.09 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 65.97 TL (40 Kuruş İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 64.36 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.24 TL (40 Kuruş İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.79 TL
Not: Akaryakıt istasyonlarının bağlı bulunduğu dağıtım şirketleri ve lokasyon bazlı serbest piyasa marjlarına göre fiyatlar kuruş farkıyla değişiklik gösterebilir.