Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları

 Uluslararası petrol piyasalarındaki gevşeme ve döviz kurundaki dengeli seyir, peş peşe gelen ÖTV artışlarının ardından nefes almak isteyen sürücülerin yüzünü güldürdü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Dün gece yarısı motorinin (mazot) litre fiyatına uygulanan 1 TL 17 kuruşluk dev indirimin ardından, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla motorin grubuna 40 kuruşluk bir indirim daha yansıtıldı. Böylece motorin fiyatlarında iki günde yaşanan toplam düşüş 1 TL 57 kuruşu buldu. Benzin ve LPG (otogaz) fiyatlarında ise bu seans için herhangi bir fiyat değişikliği tescil edilmedi.

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Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları - Resim: 2

İşte EPDK ve Enerji Piyasası verileriyle uyumlu, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt pompa fiyat listesi:

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Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları - Resim: 3

17 Haziran 2026 Çarşamba İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları
Akaryakıt dağıtım şirketlerinin siber sistemlerinden alınan anlık pompa teslim fiyatları şu şekildedir:

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Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 63.12 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 64.86 TL (40 Kuruş İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.99 TL

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Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 62.97 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 64.71 TL (40 Kuruş İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.39 TL

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Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 64.09 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 65.97 TL (40 Kuruş İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.97 TL

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Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir Akaryakıt Fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 64.36 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.24 TL (40 Kuruş İndirimli)
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.79 TL
Not: Akaryakıt istasyonlarının bağlı bulunduğu dağıtım şirketleri ve lokasyon bazlı serbest piyasa marjlarına göre fiyatlar kuruş farkıyla değişiklik gösterebilir.

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