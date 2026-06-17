Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları

Dün gece yarısı motorinin (mazot) litre fiyatına uygulanan 1 TL 17 kuruşluk dev indirimin ardından, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla motorin grubuna 40 kuruşluk bir indirim daha yansıtıldı. Böylece motorin fiyatlarında iki günde yaşanan toplam düşüş 1 TL 57 kuruşu buldu. Benzin ve LPG (otogaz) fiyatlarında ise bu seans için herhangi bir fiyat değişikliği tescil edilmedi.