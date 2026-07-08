Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! 8 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! 8 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Bu gelişmeler, araç sahiplerinin "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor.

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Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! 8 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM GELDİ

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla birlikte akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam geldi. Motorin fiyatlarına bir önceki gün de 1 lira 33 kuruşluk bir zam yansıtılmıştı. Böylece motorinde üst üste fiyat artışı gerçekleşti.

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Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! 8 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

İşte 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! 8 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 62.87 TL Motorin litre fiyatı: 66.78 TL LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! 8 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 62.68 TL Motorin litre fiyatı: 66.63 TL LPG litre fiyatı: 30.59 TL

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Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! 8 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 63.82 TL Motorin litre fiyatı: 67.90 TL LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! 8 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 64.06 TL Motorin litre fiyatı: 68.17 TL LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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