Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! 8 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
Bu gelişmeler, araç sahiplerinin "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor.
MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM GELDİ
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla birlikte akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam geldi. Motorin fiyatlarına bir önceki gün de 1 lira 33 kuruşluk bir zam yansıtılmıştı. Böylece motorinde üst üste fiyat artışı gerçekleşti.
İşte 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 62.87 TL Motorin litre fiyatı: 66.78 TL LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 62.68 TL Motorin litre fiyatı: 66.63 TL LPG litre fiyatı: 30.59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 63.82 TL Motorin litre fiyatı: 67.90 TL LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 64.06 TL Motorin litre fiyatı: 68.17 TL LPG litre fiyatı: 30.99 TL