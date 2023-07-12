Motorine zam geldi! Benzin fiyatı kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve Döviz/TL kurundaki dalgalanmalardan dolayı, akaryakıt fiyatları günden güne değişiyor.  Gelen akaryakıt fiyatları zammı ardından gözler güncel mazot fiyatı, LPG ve benzin fiyatlarına çevrildi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine zam geldi! Benzin fiyatı kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları
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Araç sahiplerini üzen haber geldi! Akaryakıt fiyatları yine değişti! Motorine zam geldi! Mazot fiyatları uçtu... Zamdan sonra motorin fiyatı kaç TL? Peki benzin fiyatı nasıl etkilendi? İşte ayrıntılar...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle beraber vatandaşlar benzin ve motorin fiyatları takibine devam ediyor. Gelen akaryakıt fiyatları zammı ardından gözler güncel mazot fiyatı, LPG ve benzin fiyatlarına çevrildi. Mazot fiyatları bugün yükseldi!

Motorine zam geldi! Benzin fiyatı kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim : 1

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 26,66 TL

• Motorin fiyatı: 26,29 TL

• LPG (Otogaz): 11,29 TL

 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin fiyatları: 26,62 TL

Motorin fiyatları: 26,23 TL

• LPG (Otogaz): 10,86 TL

Motorine zam geldi! Benzin fiyatı kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim : 2

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 27,17 TL

• Mazot fiyatı: 26,79 TL

• LPG (Otogaz): 11,29 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATI

• Benzin fiyatı: 20.16 TL

• Mazot fiyatları: 26,87 TL

• LPG (Otogaz): 11,05 TL

Motorine zam geldi! Benzin fiyatı kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim : 3

Gece pompaya yansıyan güncel akaryakıt fiyatları sonrası mazota zam geldi ancak benzin fiyatları değişmedi. LPG fiyatları da zamdan etkilendi.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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