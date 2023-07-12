Motorine zam geldi! Benzin fiyatı kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerini üzen haber geldi! Akaryakıt fiyatları yine değişti! Motorine zam geldi! Mazot fiyatları uçtu... Zamdan sonra motorin fiyatı kaç TL? Peki benzin fiyatı nasıl etkilendi? İşte ayrıntılar...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle beraber vatandaşlar benzin ve motorin fiyatları takibine devam ediyor. Gelen akaryakıt fiyatları zammı ardından gözler güncel mazot fiyatı, LPG ve benzin fiyatlarına çevrildi. Mazot fiyatları bugün yükseldi!

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin fiyatı: 26,66 TL

• Motorin fiyatı: 26,29 TL

• LPG (Otogaz): 11,29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin fiyatları: 26,62 TL

• Motorin fiyatları: 26,23 TL

• LPG (Otogaz): 10,86 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin fiyatı: 27,17 TL

• Mazot fiyatı: 26,79 TL

• LPG (Otogaz): 11,29 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATI

• Benzin fiyatı: 20.16 TL

• Mazot fiyatları: 26,87 TL

• LPG (Otogaz): 11,05 TL

Gece pompaya yansıyan güncel akaryakıt fiyatları sonrası mazota zam geldi ancak benzin fiyatları değişmedi. LPG fiyatları da zamdan etkilendi.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.