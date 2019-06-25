Motorine zam geldi, çiftçi dertli

Geçtiğimiz hafta destek bu hafta zam haberi geldi. Motorine 23 kuruş zam yapıldı. Bu zam çiftçiyi vurdu. Mazot fiyatlarındaki artış verilen destekleri de eritti. Artışın 22 kuruşu pompaya yansıyacak 1 kuruş ise vergiden karşılanacak. Çiftçi ise ürünlerini çürümeye terk etmeye mahkum...

Hükümetin destek paketi mazot fiyatına gidiyor. Motorindeki zam sağnağı sürüyor. Üretici de traktörünün deposunu dolduramıyor.Motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi. Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapıldı.Zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi" devreye alındı. Böylece, motorin fiyatlarındaki 23 kuruşluk artışın 22 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.Ankara'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,25 liradan 6,47 liraya, İzmir'de 6,31 liradan 6,53 liraya yükselecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.Zam haberi üreticiyi yakından ilgilendiriyor. Çünkü imalat sanayininde de önemli bir girdi olan motorinin etkisi en çok çiftçiler üzerinde hissediliyor.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen hafta tomruk çekme vinci, traktör alımları için destek kararını açıklamıştı. Yıl boyunca da çiftçilere; geri ödemesiz hibe destekleri, faizsiz ya da düşük faizli krediler verileceği 'müjdesi' konuşuldu.Ancak motorin zammı ile destekler boşa çıktı, çiftçi traktörü artan maliyetler nedeniyle çürümeye terk edecek.