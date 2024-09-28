Motorine zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları açıklandı

Döviz kurundaki değişiklikler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorine 90 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Peki, 28 Eylül 2024 itibarıyla benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin fiyatı: 42,77 TL

Motorin litre fiyatı: 42,65 TL

LPG litre fiyatı: 25,13 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin fiyatı: 42,65 TL

Motorin litre fiyatı: 42,58 TL

LPG litre fiyatı: 24,59 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43,12 TL

Motorin litre fiyatı: 43,11 TL

LPG litre fiyatı: 25,14 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43,57 TL

Motorin litre fiyatı: 43,63 TL

LPG litre fiyatı: 25,04 TL