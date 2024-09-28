Motorine zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları açıklandı

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarında hem indirim hem de zam haberlerini beraberinde getiriyor. İşte 28 Eylül 2024 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Motorine zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları açıklandı
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Döviz kurundaki değişiklikler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorine 90 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Peki, 28 Eylül 2024 itibarıyla benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

Motorine zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları açıklandı - Resim : 1

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin fiyatı: 42,77 TL
Motorin litre fiyatı: 42,65 TL
LPG litre fiyatı: 25,13 TL
İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin fiyatı: 42,65 TL
Motorin litre fiyatı: 42,58 TL
LPG litre fiyatı: 24,59 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43,12 TL
Motorin litre fiyatı: 43,11 TL
LPG litre fiyatı: 25,14 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43,57 TL
Motorin litre fiyatı: 43,63 TL
LPG litre fiyatı: 25,04 TL

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