MOTORİNE ZAM GELDİ! İşte 21 Temmuz 2026 Salı Benzin, Motorin Ve LPG Güncel Litre Fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve peş peşe gelen ÖTV ile vergi artışları akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Y

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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MOTORİNE ZAM GELDİ! İşte 21 Temmuz 2026 Salı Benzin, Motorin Ve LPG Güncel Litre Fiyatları - Resim: 1

Sürücüler ve vatandaşlar günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek adına “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.

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MOTORİNE ZAM GELDİ! İşte 21 Temmuz 2026 Salı Benzin, Motorin Ve LPG Güncel Litre Fiyatları - Resim: 2

İşte 21 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olan il il güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...

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MOTORİNE ZAM GELDİ! İşte 21 Temmuz 2026 Salı Benzin, Motorin Ve LPG Güncel Litre Fiyatları - Resim: 3

İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'un her iki yakasında 21 Temmuz Salı günü itibarıyla geçerli olan benzin, motorin ve LPG litre satış fiyatları şu şekildedir:

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MOTORİNE ZAM GELDİ! İşte 21 Temmuz 2026 Salı Benzin, Motorin Ve LPG Güncel Litre Fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 65.71 TL
Motorin litre fiyatı: 74.27 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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MOTORİNE ZAM GELDİ! İşte 21 Temmuz 2026 Salı Benzin, Motorin Ve LPG Güncel Litre Fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 65.56 TL
Motorin litre fiyatı: 74.12 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL

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MOTORİNE ZAM GELDİ! İşte 21 Temmuz 2026 Salı Benzin, Motorin Ve LPG Güncel Litre Fiyatları - Resim: 6

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da motorin zammı sonrası ve 21 Temmuz Salı günü itibarıyla pompaya yansıyan güncel fiyatlar:

Benzin litre fiyatı: 66.68 TL
Motorin litre fiyatı: 75.39 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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MOTORİNE ZAM GELDİ! İşte 21 Temmuz 2026 Salı Benzin, Motorin Ve LPG Güncel Litre Fiyatları - Resim: 7

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de 21 Temmuz Salı günü itibarıyla istasyonlarda geçerli olan güncel akaryakıt litre fiyat listesi:

Benzin litre fiyatı: 66.96 TL
Motorin litre fiyatı: 75.66 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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MOTORİNE ZAM GELDİ! İşte 21 Temmuz 2026 Salı Benzin, Motorin Ve LPG Güncel Litre Fiyatları - Resim: 8
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