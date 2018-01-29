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Motorine zam geliyor

31 Ocak’tan geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 10 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.

Motorine zam geliyor

Akaryakıt bayilerine gönderilen yazıya göre, 31 Ocak’tan geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 10 kuruş zam yapılacak.

Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının artması, benzinin ardından motorinde de zammı tetiklediği belirtilmişti.

Sektör temsilcileri, motorinde hafta başında 8-10 kuruş arasında zammın gündeme geldiğini belirtmişti.

Öte yandan 25 Ocak'ta da benzine 12 kuruş zam yapılmıştı

ulusal.com.tr

Etiketler; #motorin zam #benzine zam
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