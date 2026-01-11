Motorine zam geliyor: İşte 11 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Motorine gelecek zam öncesi 11 Ocak güncel fiyatlar belli oldu.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine yeni bir zam beklentisi gündemde.

Geçtiğimiz günlerde 93 kuruşluk indirim yapılan motorinin litre fiyatına, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor. Gelişmeler, sürücülerin güncel fiyatları yakından takip etmesine neden oluyor.

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53,17 TL
Motorin litre fiyatı: 53,68 TL
LPG litre fiyatı: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53,01 TL
Motorin litre fiyatı: 53,52 TL
LPG litre fiyatı: 28,69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54,04 TL
Motorin litre fiyatı: 54,78 TL
LPG litre fiyatı: 29,17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54,37 TL
Motorin litre fiyatı: 55,05 TL
LPG litre fiyatı: 29,09 TL

