Motorine zam geliyor: İşte 11 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Geçtiğimiz günlerde 93 kuruşluk indirim yapılan motorinin litre fiyatına, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor. Gelişmeler, sürücülerin güncel fiyatları yakından takip etmesine neden oluyor.