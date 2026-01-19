Motorine zam geliyor: İşte geçerli olacağı tarih

Yılbaşından bu yana bir inip bir çıkan akaryakıt fiyatlarında sular durulmuyor. Benzindeki fiyat değişimlerinin ardından bu kez motorin grubu için zam haberi geldi. Sektör kaynakları, pompaya yansıyacak artış için tarihi işaret etti.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına yeni bir zam yapılması planlanıyor.

Çarşamba gününden itibaren geçerli olması beklenen fiyat artışının 1 lira 15 kuruş olacağı öngörülüyor.

OCAK AYINDA FİYAT İSTİKRARI SAĞLANAMADI

Ocak ayı başından bu yana akaryakıt piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Fiyatlarda hem indirim hem de zam kararları peş peşe geldi. Sürücülerin takip etmekte zorlandığı değişimlerde son olarak; 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruş zam yapılmış, hemen ardından 17 Ocak'ta ise yine benzine 95 kuruşluk indirim uygulanmıştı.

