TUİK raporuna göre trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 22 865 921 oldu.
Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 865 bin 921 adet taşıtın %54,2'sini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14'ünü motosiklet, %8,3'ünü traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Aralık ayında 56 112 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 56 bin 112 taşıt içinde otomobil %67,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %12,3 ile kamyonet, %8,7 ile motosiklet, %7,5 ile traktör takip etti. Taşıtların %3,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %15,7 azaldı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında geçen yılın aynı ayına göreyse %45,5 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde %43,2, minibüste %50,4, otobüste %53, kamyonette %59,4, kamyonda %56,6, motosiklette %32,3, özel amaçlı taşıtlarda %33,2, traktörde ise %43,8 olarak gerçekleşti.
ulusal.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), aralık ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı
TUİK raporuna göre trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 22 865 921 oldu.