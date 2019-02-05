Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), aralık ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı

TUİK raporuna göre trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 22 865 921 oldu.



Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 865 bin 921 adet taşıtın %54,2'sini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14'ünü motosiklet, %8,3'ünü traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Aralık ayında 56 112 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.



Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 56 bin 112 taşıt içinde otomobil %67,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %12,3 ile kamyonet, %8,7 ile motosiklet, %7,5 ile traktör takip etti. Taşıtların %3,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %15,7 azaldı.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında geçen yılın aynı ayına göreyse %45,5 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde %43,2, minibüste %50,4, otobüste %53, kamyonette %59,4, kamyonda %56,6, motosiklette %32,3, özel amaçlı taşıtlarda %33,2, traktörde ise %43,8 olarak gerçekleşti.



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