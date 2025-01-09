MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

2025 yılı bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte netleşti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni ücreti 243.013,44 TL olarak açıkladı. Başvurular, 7 Ocak 2025 itibarıyla başladı. Ödemeler, belirlenen banka ve kurumlar üzerinden yalnızca peşin olarak yapılacak.

Mert Sagit Mert Sagit
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
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Memur maaşlarına yapılan %11,54 oranındaki zam, bedelli askerlik ücretine de yansıdı. MSB’nin açıklamasına göre, ücret memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlendi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki katsayıya göre güncellendi. MSB şunları ifade etti:

- Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş, 7 Ocak’tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır.

2025 Bedelli Askerlik Başvuru Süreci

Bedelli askerlikten faydalanmak isteyen yükümlüler, başvurularını T.C. Kimlik Numarası ile gerçekleştirebilecek.

Ödeme Yöntemleri

Başvuru koşullarını karşılayanlar ödemelerini şu yollarla yapabilecek:

Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Emlak Katılım gibi kamu bankaları,
Defterdarlıklar ve Malmüdürlükleri.

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