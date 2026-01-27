MTV 1. taksit ödemesi ne zaman bitiyor? 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 yılı birinci taksit ödeme dönemi başladı. Trafiğe kayıtlı araç sahipleri, araçları adlarına kayıtlı olduğu sürece her yıl iki kez MTV ödemekle yükümlü bulunuyor. İlk taksit döneminin başlamasıyla birlikte ödeme tarihleri ve yöntemleri yeniden gündeme geldi.

MTV İLK TAKSİT ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksit ödemeleri 2 Ocak 2026 tarihinde başladı.

Araç sahiplerinin MTV borçlarını 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe kadar ödemeleri gerekiyor.

Belirlenen süre içinde ödeme yapılmaması halinde araç muayenesi yapılamıyor ve gecikme faizi uygulanıyor.

2026 MTV TUTARLARI NE KADAR?

2026 yılında MTV tutarları, aracın motor silindir hacmi ve yaşına göre değişiklik gösteriyor.

1–3 yaş arası otomobillerde MTV tutarı 5 bin 750 TL ile 274 bin TL arasında değişiyor.

En yaygın kullanılan 1.3–1.6 litre motor hacmine sahip araçlarda MTV tutarı yaklaşık 12 bin 28 TL olarak uygulanıyor.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Araç sahipleri MTV ödemelerini aşağıdaki kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor:

e-Devlet

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi

Dijital Vergi Dairesi

GİB Mobil uygulaması

Mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 00.10 – 23.50 saatleri arasında yapılabiliyor.

İNTERNETTEN MTV ÖDEMESİ GÜVENLİ Mİ?

MTV ödemelerinin güvenli şekilde yapılabilmesi için işlemlerin doğrudan gib.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Ayrıca Dijital Vergi Dairesi üzerinden;

plaka bilgisi,

T.C. kimlik numarası,

tescil tarihi veya sahiplik belge tarihi

bilgilerinden biri girilerek şifreye gerek kalmadan ödeme yapılabiliyor.