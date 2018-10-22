Motorlu taşıtlar vergisinden gelecek yıl 16 milyar 89 milyon lira gelir elde edilmesi öngörülüyor.

Motorlu taşıtlar vergisinden (MTV) gelecek yıl 16 milyar 89 milyon 488 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyor.



AA muhabirinin, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, mülkiyet üzerinden alınacak vergilerle kira gelirleri toplamı gelecek yıl yaklaşık 19 milyar 794 milyon 626 bin lira olacak.

Mülkiyet üzerinden alınan vergilerden MTV gelirinin, 2019 yılında 16 milyar 89 milyon 488 bin lira olması bekleniyor. Bu yıl sonuna ilişkin tahminle kıyaslandığında MTV gelirlerinde yüzde 24,2 artış olması öngörülüyor.



Teklife göre, veraset ve intikal vergisi geliri gelecek yıl yüzde 17,9 artarak 1 milyar 47 milyon 782 bin lira olacak.



Devletin kira gelirleri kapsamında, gelecek yıl taşınmazlardan 1 milyar 641 milyon 12 bin lira gelir elde etmesi beklenirken, bunun 684 milyon 292 bin lirası lojman, 503 milyon 218 bin lirası ecrimisil, 88 bin lirası sosyal tesis ve 453 milyon 414 bin lirası diğer taşınmaz kiralarından oluşacak.



Kira gelirlerinin diğer kalemi olan ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izni gelirlerinin ise 1 milyar 16 milyon 344 bin lira olacağı tahmin ediliyor. Böylece gelecek yıl kira geliri tutarının yüzde 19,4 artarak 2 milyar 657 milyon 356 bin lira olması öngörülüyor.