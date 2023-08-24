Muayene ücretlerine zam

Resmi Gazete'de de yayınlanan karara göre; Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapılarak, yeniden düzenlenmesine karar verildi. Yüzde 50 artış yapılan uzmanlık dalları ise "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesinde" belirtildi.