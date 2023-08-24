Muayene ücretlerine zam

Bugün yayınlanan 32289 sayılı Resmi Gazete kararına göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararlarına göre muayene ücretlerine zam geldi.

Muayene ücretlerine zam
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Resmi Gazete'de de yayınlanan karara göre; Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapılarak, yeniden düzenlenmesine karar verildi. Yüzde 50 artış yapılan uzmanlık dalları ise "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesinde" belirtildi.

# muayene ücreti
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