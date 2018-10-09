Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" adı verilen safranın üretiminin artması için hazırlanan proje tanıtıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın üretiminin artırılması için hayata geçirilen projenin tanıtımı yapıldı.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'na kabul edilen, safran üretimini artırması, iş gücünü azaltması planlanan "Dünya Miras Kenti'nin Kırmızı Altını Safran" projesiyle okullarda öğrencilere safran bitkisi anlatılarak korunması ve gelecek nesillere aktarılması da sağlanacak.



Tarihi Cinci Han'da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, ilçede çeşitli projelerin araştırıldığını söyledi.



Safranbolu'ya ismini veren safranın kaymakamlık ve belediye olarak çalışmalarda hep en başta olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Safran yüzyıllardır ticaretin kaynağı olmuş. Bize düşen görev ise tarımsal ve ekonomik değeri olan safranı, her zaman gündemimizde tutmaktır." diye konuştu.



Projeyle safranın her zaman gündemde tutulacağını aktaran Ürkmezer, "Bu vesileyle yeni nesillerce bilinmesini sağlayacağız. Safran üretimi, emek isteyen bir çalışma. Projeyle safran üretimini bir nebze olsun geliştirebilirsek mutlu oluruz. Bu, hem safran üretiminin hem ekonomimizin hem de ilçemizin tarımsal potansiyelinin canlandırılması anlamında önemli bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de safranın ilçe ve kent için çok önemli olduğunu anlattı.



Bir şehri marka yapan bazı unsurlar olduğuna işaret eden Şahin, "Dünya Miras Kenti Safranbolu için de safran vazgeçilmezdir. Safran bitkisi bu bölgenin en önemli geçim kaynaklarından birisi. Bu bölgeye özelliğini katan ve ilçemiz için oldukça önem arz eden unsurlardan biri. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün, Bakanlığın, Kaymakamlığın ve BAKKA'nın destekleriyle hazırlanan çalışmalarla inşallah safran, üretim anlamında da hak ettiği yeri bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından, "Dünya Miras Kenti'nin Kırmızı Altını Safran" projesi hakkında bilgi verildi.