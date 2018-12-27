Muğla'ya 11 ayda gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 2 milyon 795 bin 892'ye ulaştı.

Muğla'da 11 ayda gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış gerçekleşirken, turizmciler, yıl sonunda 3 milyon turist hedefine ulaşmak istiyor.



Türkiye'nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla, 340 bin yatak kapasiteli tesislerinde, yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkanları sunuyor.



Deniz, kum ve güneşin yanı sıra tarihi mekanlar da ziyaretçi çekiyor. Farklı medeniyetlere ait izleri bünyesinde barındıran kent, bölgenin kültür turizmine de büyük katkı sağlıyor.



Bodrum, Fethiye, Marmaris, Dalaman, Köyceğiz, Datça gibi tatil cenneti destinasyonları, yamaç paraşütü, rafting, cip safari gibi ekstrem spor alanları, her zevke ve bütçeye uygun konaklama tesisleri, sağlıklı ve lezzetli mutfağı, geleneksel el mimarisi, alışveriş ve eğlence olanakları sayesinde yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor.



Yılın son dönemlerinde bölgede yabancı turist sayısında yaşanan artış ise devam ediyor. Muğla, geçtiğimiz yıl 2 milyon 89 bin 503 turisti misafir etmişti.



"Geçen yıla göre yüzde 34 artış var"

Muğla ve turistik ilçeleri yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilirken, yılın 11 ayında 2 milyon 795 bin 892 yabancı misafir, 2 havaalanı ve 10 deniz hudut kapısından giriş yaptı.



Bundan daha fazla sayıda yerli turistin de Muğla'da tatil yaptığı belirtildi. Geçen yıla göre kente gelen yabancı turist sayısında yüzde 34'lük bir artış yaşandı. Ulaşım şekli yönünden değerlendirildiğinde ise Muğla'ya gelen turistler çoğunlukla havayolunu tercih etti.



Ziyaretçiler özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalyan, Akyaka ve Gökova'daki otellerde ve sahillerde yoğunluk oluştururken özellikle yaz ve sonbahar dönemlerinde otellerde ciddi yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Muğla'yı en fazla ziyaret eden turist grubu ise önceki yıllarda olduğu gibi yine İngilizler oldu. Yılın 11 ayında Muğla'yı ziyaret eden turistlerin oluşturduğu ilk 5 ülke ise şöyle:



"Muğla'yı en çok 1 milyon 24 bin 462 kişiyle İngilizler ziyaret etti. İngilizleri 398 bin 563 kişiyle Rusya, 218 bin 68 kişiyle Almanya, 176 bin 814 kişiyle Ukrayna ve 138 bin 914 kişiyle Polonya'dan gelen ziyaretçiler izledi. Geri kalan sayı ise diğer yabancı ülkelerden gelen turistlerden oluşuyor."



"Turizmciler artıştan memnun"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, turizmciler olarak 11 aylık artıştan çok memnun olduklarını ifade etti.



Yeni yıl için de ilave artış beklentisi içerisinde olduklarına değinen Aslan, "Bunlar bizim için çok memnun edici rakamlar. 2014'ün rakamlarını yakalamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin normal sayılarının olması gereken rakamlar. Şu anda da bunları yaşıyoruz. Kötü giden iki yılın ardından yurt dışından talebin olması sevindirici." diye konuştu.



Aslan, Akdeniz çanağında yaptıkları turizm ve verilen hizmetle büyük bir oyuncu olduklarını, rakiplerine karşı verdikleri tesis ve hizmetlerin bunların en büyük sebepleri olduğuna dikkati çekti.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala da 2018 sezonunda yaşanan artışların çok iyi olduğunu anlattı.



Muğla ve çevresinde iyi bir artış yaşandığını aktaran Kavala, şöyle konuştu:



"Bölgelere göre biraz farklılık olsa da rakamlar yüzde 34 seviyelerinde. Bu yıl inşallah 3 milyon yabancı turist hedefine ulaşacağız. Turizmde bu yılın moraliyle 2019'da geleceğe yönelik ümitler arttı. Beklentiler yükselmiştir. 2019'u, 2018'i aşacak şekilde çalışmalar ve hazırlıklar yapılmaktadır."



Kavala, önümüzdeki yıl turizm sezonunda ek uçak seferleri konduğunu ifade ederek, bundan çok büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.



Yabancı tur operatörlerinin 2018'den daha fazla müşteri getirebilecekleri görüldüğünü anlatan Kavala, "İnanıyorum ki önümüzdeki fuar dönemlerinde de bu daha olumlu bir safhaya gelecektir. Fiyat, kalite ve hizmet açısından daha iyi olmamıza rağmen neden olumsuz olsun? Yakın rakiplerimiz ortada. Onların verdiği her hizmetten çok daha iyisini, yenisini ve kalitelisini verebiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.