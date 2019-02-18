Türkiye'nin en önemli turizm illerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ekonomik Kriz Kurultayı yapıldı. Kurultayda Bodrum'un ekonomik sorunları ve çözümleri masaya yatırıldı.

Aydınlık ve Ulusal Kanal'ın hazırladığı Ekonomik Krize Çözüm Kurultayı'nın son adresi Muğla Bodrum oldu. Bodrumlular sorularıyla yetkililerden çözüm istedi.



Kurultayda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuşmacıydı.



Perinçek, Türkiye'de milli üreticilerin hükümeti kurulması gerektiğine vurgu yaptı.



Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Bodrum Ticaret Odası Başkan Vekili İbrahim Akkaya ve Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Barış Erdoğan da kurultaya katıldı. Erdoğan, satın alma gücünün azaldığını ekonomi krizin derinleştiğini rakamlarla anlattı.



Denizciler Derneği Başkanı Demiröz ise üretimi destekleyici politikaların şart olduğunu söyledi.



Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Akkaya, turizm ve altyapı konularına değindi.







HABER: GÖKNUR MERVE ÖZER

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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