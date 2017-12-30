2018 yılı için belirlenen asgari ücret siyasetin gündeminde. CHP, iktidarın ekonomide yüzde 11 büyüme oranı gösterdiğini ancak bunu işçiye yansıtmadığını söyledi. Vatan Partisi de asgari ücrette yaşanan kesintilere tepkili

Yaklaşık 6 milyon işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrete yapılan zam oranı tartışmalara neden oldu. Konu siyasetin gündeminde.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "işçiler hak ettiği ücreti alamıyor" dedi.



Yüzde 14'lük zamma bir tepki de Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ercan Enç, aslında yeni ücretin 2 bin 29 lira olduğunu ancak işçinin eline bin 603 lira geçeceğinin altını çizdi. Enç, vergi kesintilerinden dolayı işçinin eline az ücret geçtiğini belirtti, "Asgari ücretten vergi almayın" dedi.



CHP ve Vatan Partisi, asgari ücretin bugünkü koşullarda net 2 bin lira olması gerektiği görüşünde.



HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ



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