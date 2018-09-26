Muş'ta "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 240 çiftçinin 250 dönüm alanda ektiği çileğin hasadına başlandı.

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 250 dönüm alanda oluşturulan çilek bahçelerinde hasat başladı.



İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, yaptığı açıklamada, çilek üretiminin kentte hızla yayıldığını anlattı.



Müdürlüğün desteklediği projelerle 250 dönümlük alanda 240 çiftçinin çilek bahçesi kurduğunu aktaran Aydın, "İlimizde göçü önlemek ve aile ekonomisine katkı sağlamak için çok faydalı bir alan oluşturuldu. İlimizde çilek, iklimsel olarak çok uygun bir ürün ve çiftçilerimiz de çilek hasadından çok memnun. Çünkü dönüm başına 4 ila 5 ton arasında verim almaktadırlar." dedi.



"Kent ekonomisine 5 milyon lira katkısı olacak"



Çileğin pazarlanması konusunda sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Aydın, şunları söyledi:



"Çilek taleplerine çiftçilerimiz yetişemiyor. Çileğin kalitesine göre kilosu 5 ila 6 liradan toptan satışa sunuluyor. Hasat edilen ürün aynı gün satışa sunulup, tüketiliyor. Kasım ayının sonlarına kadar çilek hasadı yapıyoruz. İlimizde yaklaşık bin ton ürün bekliyoruz. Elimizdeki verilere göre kent ekonomisine 5 milyon lira katkısı olacak."



Çilek yetiştiricisi İsmet Çaldır da ilk kez ektiği çileğin hasadından memnun kaldığını dile getirdi.



Çileğin pazarlanmasının çok kolay olduğunu vurgulayan Çaldır, "Hemen tüketilen bir ürün, fazla bir emek istemiyor. Büyük marketlere sabah bıraktığımız çilek öğlene kadar tüketiliyor. Bizi arayıp tekrar çilek istiyorlar. Bu da çilek piyasanın çok güzel olduğunun bir göstergesi ve çiftçileri en çok sevindiren de piyasasının çok güzel olması. Bu yıl deneme amaçlı ektiğim çileği önümüzdeki sezon tüm arazimde ekeceğim." ifadelerini kullandı.