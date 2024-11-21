MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücret tartışmaları sürerken Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden de bir açıklama geldi.



Derneğin Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Büyükşehirlerde mevcut asgari ücretle geçinmek artık mümkün değil." dedi.



Asmalı, 2025 yılı için beklenen ve gerçekleşen enflasyon oranları göz önünde bulundurularak adil bir ücret artışı sağlanması gerektiğini vurguladı.



Ekonomi yönetiminin izlediği politikaları eleştiren Asmalı, iş dünyasının yüksek faiz oranlarından olumsuz etkilendiğini belirtti. “Türk iş insanı olarak finansmana erişim bizim için hayati öneme sahip. Ancak mevcut koşullarda yüzde 50’yi bulan faiz oranlarıyla yatırım yapmak son derece zor ve maliyetli. Faizlerin bir an önce düşürülmesini umut ediyoruz,” dedi.



Asmalı, “Enflasyonun kontrol altına alınmasında daha bütüncül bir yaklaşım benimsenmeli. Bugün yalnızca para politikalarıyla bu sorunun çözülmesi mümkün değil,” ifadelerini kullandı.

