Muş'ta göl ve göletlere 3 milyon 500 bin yavru sazan bırakıldı

Muş'ta Su kaynaklarındaki balık popülasyonunun azalmasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

"iç Su Kaynaklarının Balıklandırılması " projesi kapsamında Muş'taki göl, baraj ve göletlere 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu salındı.

MUŞ'TA GÖL VE GÖLETLERE 3 MİLYON 500 BİN YAVRU SAZAN BIRAKILDI

Elazığ'da yetiştirilen balıkların yavruları kentteki su kaynaklarına bırakılmasıyla azalan popülasyonun dengelenmesi hedefleniyor. Göletlerden ve barajlardan hem üreticiler hem de balıkçılar faydalanabilecek. Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, üreticilerin de avlanma sezonunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğinin altını çizdi, ''Muş'unda ekonomisine iyi bir katkı sağlayacağını öngörmekteyiz.''