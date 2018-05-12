Yaşar Topluluğu'nun iki büyük markası Pınar ve DYO, Çin seferine çıktı. Çin Halk Cumhuriyeti'ne tescil başvuruları yapıldı. Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hem Çin yolculuğu hem de "Kuşak ve Yol Projesi" bağlamında Türkiye- Çin ilişkileri üzerine arkadaşımız Ufuk Akkaya'ya özel açıklamalar yaptı.

"Asya'nın uyanışı ile yeni bir dünya kuruluyor..." "Türkiye ile Çin ticarette doları kaldırmalı..." "Kuşak ve Yol ile kültürümüzü keşfetme zamanı geldi..."91 yıllık bir geçmişe sahip Yaşar Topluluğu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, bu ifadeleri Ulusal Kanal ile yaptığı özel röportajda kullandı. Asya'nın uyanışına vurgu yapan Yaşar, yeni bir dünyanın kurulduğunu belirtti.Yaşar Topluluğu, Çin'in "Kuşak ve Yol" projesini yalnızca ticari bağlamda değil, kültürel açıdan da önemsiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, "Kuşak ve Yol"daki Türkiye'nin kazançlarını sıraladı.Yaşar Topluluğu'nun önemli markaları Pınar ve DYO, Çin seferine çıktı.Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Türkiye ile Çin'in ticaretinin hızlanması için kritik bir öneri yaptı "doların aradan kaldıralım" dedi.