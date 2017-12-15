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Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır: İnşaat sektörü iflasın eşiğinde

Dar boğaz, kriz, iflas… Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır, inşaat sektörünün iflasın eşiğinde olduğunu açıkladı. Demir fiyatlarının 2016’dan bu yana yüzde yüz elli oranında arttığını belirten Nasır, hükümetten taleplerini sıraladı.

Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır: İnşaat sektörü iflasın eşiğinde

AKP hükümetinin ekonominin lokomotifi olduğunu sunduğu inşaat sektörü demir krizi yaşıyor.

7 bin 204 üyesi olan Müteahhitler Federasyonu yönetimi kameralar karşına geçti. Başkan Necip Nasır, inşaat sektörünün darboğaz, kriz ve iflas aşmasında olduğunu açıkladı.

Demir fiyatlarının 2016’dan bu güne yüzde yüz elli arttığını belirten Nasır, artan maliyetlerin sektörde daralmaya ve konut fiyatlarına yansıyacağını söyledi.

Demir üreticilerinin kar için iç piyasa yerine yurt dışını tercih ettiğini iddia eden müteahhitler hükümete 5 maddelik çağrı yaptı.


HABER: UFUK AKKAYA KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #Müteahhitler Federasyonu #necip nasıl
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