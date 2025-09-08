Mutfakta alarm zilleri: Ayçiçek, zeytinyağı ve mısırözü yağı fiyatlarında şok artış!

Zeytinyağı, Türkiye’nin geleneksel mutfak lezzetlerinden biri. Ancak fiyatlardaki sert yükseliş, bu ürünü adeta lüks haline getirdi. Ege ve Akdeniz bölgelerinde üretim verimliliğinde yaşanan düşüş, zeytinyağının fiyatının yükselmesindeki en önemli etkenlerden biri.

Kuraklık, olumsuz hava koşulları ve artan işçilik maliyetleri de bu yükselişi tetikliyor. 5 litrelik zeytinyağı markalara göre değişiklik göstermekle birlikte 1,200-1600 TL bandında satışa sunuluyor.