2018 yılı için ayrılan bütçe 762,8 milyar lira olarak açıklandı. Açıklamayı Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptı. Yeni yıl için öngörülen giderin 696,8 milyar, bütçe açığının ise 65,9 milyar lira olduğunu duyuran Ağbal, en çok payı 134 milyar lira ile eğitime ayırdıklarını söyledi.

2018 yılına ayrılan bütçe rakamları belirlendi.



2017 yılı için ise 645,1 milyar lira gider, 598,3 milyar lira gelir öngörülmüştü. Geçen yıla göre bu yıl gider bütçesinde yaklaşık 117 milyar, gelirde ise 93 milyar liralık artış gözlemlendi.



Yeni rakamları Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Ağbal, bütçeden en çok payı eğitime ayırdıklarını savundu.



Savunma ve güvenlik alanı için 18,7 milyar lira ayırdıklarını belirten Ağbal, sağlıkta 127 milyar lira harcama öngördüklerini ifade etti.



Ağbal, işsizlik rakamı hedeflerine ilişkin de paylaşımda bulundu. Gelecek yıl işsizlik oranını yüzde 10,5'e, 2020'de ise yüzde 9,6'ya indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu arada Meclis Genel Kurulu'nda ilginç bir olay yaşandı. AKP Bolu milletvekili Ali Ercoşkun, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin bir kanun teklifi verdi. Teklif, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kanun Teklifi'nde belirtilmeyen Döner Sermaye Kanunu'ndaki hükümler işletilerek, avukatların bazı haklardan faydalanmasını içeriyor.



AKP'li vekilin bu teklifi Genel Kurul'da yapılan oylamada yine AKP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. CHP ise teklifi desteklediğini açıkladı.



CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da teklifin reddedilmesinin ardından, "Bu nasıl iş? Ali Bey'e bir güvensizlik mi var arkadaşlar?" diyerek AKP sıralarına döndü. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise teklifi reddetmelerini, "Bizim yaklaşımımız bu tip tekliflerin komisyonlarda müzakere edilmesi" sözleriyle savundu.





ulusal.com.tr