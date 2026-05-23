Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 250 bin TL ihtiyaç kredisi: Hangi banka ne kadar istiyor?
250 bin TL ihtiyaç kredisinde maliyetler yükseldi! Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor, 24 ayda toplam kaç TL ödenecek? İşte banka banka güncel faiz oranları, taksit tutarları ve kredi kullanırken dikkat etmeniz gereken kritik detaylar. Nakit planı yapanlar için 23 Mayıs 2026 güncel ödeme tablosu
Mevcut yasal düzenlemelere göre ihtiyaç kredilerinde 125 bin TL ile 250 bin TL arasındaki tutarlar için en fazla 24 ay vade uygulanabiliyor. 250 bin TL’nin üzerine çıkılması halinde ise maksimum vade süresi 12 aya düşüyor.
AYLIK TAKSİTLER YÜKSELDİ
Bankaların güncel faiz oranlarına göre 24 ay vadeli 250 bin TL ihtiyaç kredisinde aylık taksitler ortalama 16 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor.
TOPLAM GERİ ÖDEME 500 BİN TL’YE YAKLAŞTI
250 bin TL kredi kullanan bir vatandaşın vade sonunda bankaya ödeyeceği toplam tutar bazı bankalarda 500 bin TL sınırına dayandı.
Uzmanlar, kredi kullanmadan önce yalnızca faiz oranına değil; tahsis ücreti, sigorta ve yıllık maliyet oranına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Akbank
Faiz Oranı: %4,14
Toplam Ödeme: 452 bin 374 TL
Aylık Taksit: 18 bin 797 TL
QNB Türkiye
Faiz Oranı: %3,19
Toplam Ödeme: 400 bin 716 TL
Aylık Taksit: 16 bin 644 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %4,23
Toplam Ödeme: 457 bin 422 TL
Aylık Taksit: 19 bin 7 TL
TEB
Faiz Oranı: %3,99
Toplam Ödeme: 444 bin 19 TL
Aylık Taksit: 18 bin 449 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,29
Toplam Ödeme: 460 bin 801 TL
Aylık Taksit: 19 bin 148 TL
Türkiye Finans Katılım Bankası
Kâr Payı: %3,99
Toplam Ödeme: 444 bin 194 TL
Aylık Taksit: 18 bin 449 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %3,99
Toplam Ödeme: 444 bin 19 TL
Aylık Taksit: 18 bin 449 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %3,59
Toplam Ödeme: 420 bin 849 TL
Aylık Taksit: 17 bin 535 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %4,99
Toplam Ödeme: 501 bin 50 TL
Aylık Taksit: 20 bin 825 TL
ING Türkiye
Faiz Oranı: %3,04
Toplam Ödeme: 392 bin 839 TL
Aylık Taksit: 16 bin 316 TL