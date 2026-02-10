Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte 24 ay vadeli 250 bin TL için en uygun kredi fırsatları

Nakit ihtiyacını ertelemek istemeyenler için bankalar Şubat ayı kampanyalarını güncelledi. 250.000 TL tutarındaki kredinin 24 ay vadeli geri ödeme planında makas açıldı. İşte banka banka güncel faiz oranları ve cepten çıkacak aylık net rakamlar...

Acil nakit ihtiyaçları, borç kapatma planları veya planlanan harcamalar için vatandaşların ilk durağı olan ihtiyaç kredilerinde rekabet kızıştı.

24 ay vade seçeneği, aylık taksitleri ödenebilir seviyede tutmak isteyenler için en çok tercih edilen vade dilimi olmaya devam ediyor.

İşte 24 ay vadeli 250 bin TL için en uygun kredi fırsatları

getirfinans
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 16.865,01 TL
Toplam Ödeme: 406.010,24 TL

TEB
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 16.207,56 TL
Toplam Ödeme: 390.418,94 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 16.425,26 TL
Toplam Ödeme: 395.456,24 TL

ING
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 16.425,26 TL
Toplam Ödeme: 395.456,24 TL

QNB
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 16.865,01 TL
Toplam Ödeme: 406.197,74 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 16.865,01 TL
Toplam Ödeme: 404.760,24 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 16.865,01 TL
Toplam Ödeme: 406.197,74 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 16.975,85 TL
Toplam Ödeme: 408.857,90 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 17.087,05 TL
Toplam Ödeme: 411.339,20 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 17.310,50 TL
Toplam Ödeme: 416.889,50 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 17.535,37 TL
Toplam Ödeme: 422.286,38 TL

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,68
Aylık Taksit: 17.738,94 TL
Toplam Ödeme: 426.984,56 TL

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 17.761,63 TL
Toplam Ödeme: 427.529,12 TL

Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 17.875,29 TL
Toplam Ödeme: 430.444,46 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 17.989,28 TL
Toplam Ödeme: 433.180,22 TL

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 17.989,28 TL
Toplam Ödeme: 431.742,72 TL

Akbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 20.581,65 TL
Toplam Ödeme: 495.397,10 TL

ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %3,42
Aylık Taksit: 17.153,93 TL
Toplam Ödeme: 413.131,82 TL

