Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Ulusal Kanal'ın haberi ses getirdi
Ulusal Kanal'ın haberi ses getirdi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Nasıl erken emekli olabilirim? SSK SGK BAĞ-KUR! Erken emekli olmanın yolunu açıkladı! Bunları yapın erken emekli olun

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, erken emekli olmanın yolunu açıkladı. Vatandaşlar, internette daha erken nasıl emekli olabileceğine yönelik araştırmalar yapıyor. SSK SGK BAĞ-KUR erken emekli yolu merak edilirken, alanında uzman isim daha erken emekli olabilmenin formülünü açıkladı

Nasıl erken emekli olabilirim? SSK SGK BAĞ-KUR! Erken emekli olmanın yolunu açıkladı! Bunları yapın erken emekli olun

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlara daha erken emekli olmanın formülünü verdi.

SSK SGK BAĞ-KUR erken emekli yolu merak edilirken, alanında uzman isim daha erken emekli olabilmenin formülünü açıkladı

Erdursun, son 1261 gün BAĞ-KUR ödemenin, 5400 günü tamamlamanın ve 15 yıllık sigortalılık süresi ile emekli olunabileceği ifade edildi.

SSK için '4500 gün 25 yıl şartı' diyen Erdursun, BAĞ-KUR'a ilişkin de '15 yıl 5400 gün ister' bilgisini paylaştı.

Etiketler; #bağ-kur #sgk #ssk #erken emeklilik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.