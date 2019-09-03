Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, erken emekli olmanın yolunu açıkladı. Vatandaşlar, internette daha erken nasıl emekli olabileceğine yönelik araştırmalar yapıyor. SSK SGK BAĞ-KUR erken emekli yolu merak edilirken, alanında uzman isim daha erken emekli olabilmenin formülünü açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlara daha erken emekli olmanın formülünü verdi.



SSK SGK BAĞ-KUR erken emekli yolu merak edilirken, alanında uzman isim daha erken emekli olabilmenin formülünü açıkladı



Erdursun, son 1261 gün BAĞ-KUR ödemenin, 5400 günü tamamlamanın ve 15 yıllık sigortalılık süresi ile emekli olunabileceği ifade edildi.



SSK için '4500 gün 25 yıl şartı' diyen Erdursun, BAĞ-KUR'a ilişkin de '15 yıl 5400 gün ister' bilgisini paylaştı.



