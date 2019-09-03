Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlara daha erken emekli olmanın formülünü verdi.
SSK SGK BAĞ-KUR erken emekli yolu merak edilirken, alanında uzman isim daha erken emekli olabilmenin formülünü açıkladı
Erdursun, son 1261 gün BAĞ-KUR ödemenin, 5400 günü tamamlamanın ve 15 yıllık sigortalılık süresi ile emekli olunabileceği ifade edildi.
SSK için '4500 gün 25 yıl şartı' diyen Erdursun, BAĞ-KUR'a ilişkin de '15 yıl 5400 gün ister' bilgisini paylaştı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, erken emekli olmanın yolunu açıkladı. Vatandaşlar, internette daha erken nasıl emekli olabileceğine yönelik araştırmalar yapıyor. SSK SGK BAĞ-KUR erken emekli yolu merak edilirken, alanında uzman isim daha erken emekli olabilmenin formülünü açıkladı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlara daha erken emekli olmanın formülünü verdi.