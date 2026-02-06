Ne altın ne borsa: Bu hafta sadece o yatırım aracı kazandırdı

Borsa haftayı sert düşüşle kapattı, fonlar ve Euro/TL geriledi. Peki yatırımcısını bu hafta hangi araç sevindirdi, hangileri kaybettirdi? İşte tüm rakamlar…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ne altın ne borsa: Bu hafta sadece o yatırım aracı kazandırdı
Yayınlanma: Güncellenme:

Yatırım araçları bu hafta yatırımcısına beklediğini vermedi. Borsa, fonlar ve Euro/TL’de düşüş görülürken, hafta boyunca piyasaların yönü yakından takip edildi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi hafta içinde 13.393,80 ile 13.998,18 puan aralığında hareket etti. Endeks, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,29 düşüşle 13.521,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, haftanın son işlem günü olan 6 Şubat 2026 Cuma günü de geriledi. Endeks, günü yüzde -0,43 değer kaybıyla 13.530,19 puanda kapattı.

Altın tarafında ise haftalık fiyat hareketleri karışık seyretti. Gram altın bu hafta yüzde 1,78 yükseldi.

Buna karşılık Cumhuriyet altını geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,77 düşüşle 46 bin 587 liraya indi.

Çeyrek altın da haftayı kayıpla tamamladı. Geçen hafta sonu 11 bin 795 lira seviyesinde olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 1,79 azalarak 11 bin 584 liraya düştü.

Fon piyasasında da negatif tablo öne çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,94 değer kaybederken, emeklilik fonlarında düşüş yüzde 1,76 olarak gerçekleşti.

Fon kategorileri içinde haftayı artıda kapatan grup ise para piyasası fonları oldu. Buna göre yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 0,65 ile “Para Piyasası” fonları olarak kayıtlara geçti.

Döviz tarafında Euro/TL haftayı yüzde 0,60 düşüşle tamamladı.

ABD doları ise sınırlı bir yükseliş gösterdi. Dolar/TL, bu hafta yüzde 0,26 artarak 43,6140 liraya çıktı.

Sakarya'da dehşet: Emekli polis eşini ve MHP İlçe Başkanı'nı öldürdüSakarya'da dehşet: Emekli polis eşini ve MHP İlçe Başkanı'nı öldürdüYurt
Yatırım araçları borsa
Günün Manşetleri
Ali Kaya hakkında tutuklama kararı
7 ilde başlıyor... Üniversitelerde yeni dönem
Arakçi: İyi bir başlangıç oldu
6 Şubat deprem davalarında bilanço netleşti
Zonguldak'ta 'rüşvetle muayene' operasyonu
MİT, Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 kişiyi yakaladı
BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar...
Alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası...
"Kapsama Öcalan da girmektedir"
Çok Okunanlar
Yarın saat 9’da elektrikler kesilecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın saat 9’da elektrikler kesilecek: Kesinti listesi açıklandı
Meteorolojiden 15 şehre uyarı: Yarın o iller beyaza bürünecek Meteorolojiden 15 şehre uyarı: Yarın o iller beyaza bürünecek
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?