Ne altın ne borsa: Bu hafta sadece o yatırım aracı kazandırdı

Yatırım araçları bu hafta yatırımcısına beklediğini vermedi. Borsa, fonlar ve Euro/TL’de düşüş görülürken, hafta boyunca piyasaların yönü yakından takip edildi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi hafta içinde 13.393,80 ile 13.998,18 puan aralığında hareket etti. Endeks, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,29 düşüşle 13.521,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, haftanın son işlem günü olan 6 Şubat 2026 Cuma günü de geriledi. Endeks, günü yüzde -0,43 değer kaybıyla 13.530,19 puanda kapattı.

Altın tarafında ise haftalık fiyat hareketleri karışık seyretti. Gram altın bu hafta yüzde 1,78 yükseldi.

Buna karşılık Cumhuriyet altını geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,77 düşüşle 46 bin 587 liraya indi.

Çeyrek altın da haftayı kayıpla tamamladı. Geçen hafta sonu 11 bin 795 lira seviyesinde olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 1,79 azalarak 11 bin 584 liraya düştü.

Fon piyasasında da negatif tablo öne çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,94 değer kaybederken, emeklilik fonlarında düşüş yüzde 1,76 olarak gerçekleşti.

Fon kategorileri içinde haftayı artıda kapatan grup ise para piyasası fonları oldu. Buna göre yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 0,65 ile “Para Piyasası” fonları olarak kayıtlara geçti.

Döviz tarafında Euro/TL haftayı yüzde 0,60 düşüşle tamamladı.

ABD doları ise sınırlı bir yükseliş gösterdi. Dolar/TL, bu hafta yüzde 0,26 artarak 43,6140 liraya çıktı.