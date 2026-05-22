Negatif başlamıştı, rekora koştu! 119 Milyarlık devasa hacimle borsayı uçuran gelişme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe satıcılı ve negatif bir başlangıç yaparak en düşük 12.966,26 seviyesini test etmesine rağmen, bu noktadan gelen genele yayılmış yoğun destek alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi. Endeks, günün ilk yarısında yüzde 2,70 gibi agresif bir değer kazancıyla 13.519,49 puana fırladı.

TOPLAM HACİM 119 MİLYAR TL'Yİ AŞTI: MADENCİLİK UÇTU, BANKALAR ALICILI

Günün ilk yarısında aralıksız yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına göre tam 355,61 puanlık net bir artış kaydetti. Piyasaya giren sıcak para akışıyla birlikte seansın ilk yarısındaki toplam işlem hacmi 119,5 milyar lira gibi devasa bir boyuta ulaştı.

Sektör bazlı endekslerin performans kırılımları şu şekilde gerçekleşti:

Lokomotif Sektörler: Borsa İstanbul'un ana motorları olan holding endeksi yüzde 2,88, bankacılık endeksi ise yüzde 1,92 oranında değer kazanarak yükselişi göğüsledi.

Günün En Çok Kazandıranı: Sektör endeksleri arasında yatırımcısına en çok prim yaptıran, yüzde 5,95'lik sert yükselişiyle madencilik sektörü oldu.

Günün Tek Kaybettireni: Pozitif havaya ayak uyduramayarak günün ilk yarısını ekside kapatan yegane grup, yüzde 4,66'lık geri çekilmeyle finansal kiralama faktoring sektörü olarak kayıtlara geçti.

ABD-İRAN DİYALOĞU VE HALKA ARZLAR RÜZGARI ARKASINA ALDI

Piyasa uzmanları, borsadaki bu ani ve güçlü geri dönüşün arkasında hem küresel diplomatik yumuşamanın hem de iç piyasadaki likidite beklentilerinin yer aldığını vurguluyor.

Özellikle ABD ile İran arasındaki müzakerelerde arabulucular üzerinden ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlik, jeopolitik risk primini düşürdü. Bununla birlikte, ekonomide güven tazeleyen önemli dev şirketlerin yeni halka arz girişimleri de küresel ve yerel piyasalarda risk iştahını doğrudan destekleyen başlıca katalizörler oldu.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ: GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Analistler, seansın geri kalan bölümünde yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD piyasalarının yönünü tayin edecek olan Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin kritik olacağını belirtiyor.

Teknik analiz verilerine göre, yukarı yönlü ivmenin devam etmesi halinde BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puan seviyeleri güçlü direnç konumunda bulunuyor. Olası kâr satışları ve geri çekilmelerde ise 13.400 ve 13.300 puan seviyeleri majör destek olarak takip edilecek.