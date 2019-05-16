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Nestle'den flaş satış kararı

Şirket, cilt sağlığı bölümünü yaklaşık 10,2 milyar dolara satmak için Abu Dabi Yatırım Konseyi ve EQT Partners'ın oluşturduğu konsorsiyum ile görüştüğünü açıkladı

Nestle'den flaş satış kararı

İsviçreli gıda şirketi Nestle, cilt sağlığı bölümünü yaklaşık 10,2 milyar dolara satmak için Abu Dabi Yatırım Konseyi ve EQT Partners'ın oluşturduğu konsorsiyum ile 'münhasır görüşmeye' başladığını duyurdu.

Nestle'den yapılan açıklamada, şirketin, cilt sağlığı bölümünü 10,2 milyar İsviçre frankına (yaklaşık 10,2 milyar dolar) satmak için Abu Dabi Yatırım Konseyi ve EQT Partners'ın oluşturduğu konsorsiyum ile görüşme yaptığı belirtildi. 

Söz konusu satış için çalışanlara danışılacağı aktarılan açıklamada, satışın tamamlanmasının bu yılın ikinci yarısında beklendiği kaydedildi.

Nestle'nin cilt sağlığı bölümünde, 40'ın üzerinde ülkede 5 binden fazla kişi istihdam ediliyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #nestle #isviçre #Abu Dabi
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