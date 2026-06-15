Netflix ve YouTube'a yeni rakip geliyor! 22 milyar dolarlık birleşme resmen açıklandı

Şirketler tarafından Pazartesi günü yapılan resmi açıklamaya göre Fox, popüler dijital yayın platformu Roku'yu 22 milyar dolarlık devasa bir anlaşmayla satın alıyor. Anlaşma kapsamında Fox, Roku hisselerini hisse başına 160 dolardan devralacak. CNN'de yer alan habere göre bu hamle, Fox'un spor, haber ve eğlence programları ile ücretsiz dijital yayın servisi Tubi'yi, Roku'nun 100 milyon kişiye ulaşan cihaz ağını ve servislerini tek bir çatı altında birleştirecek.

NETFLIX VE YOUTUBE’UN TAHTINI SALLAYACAK DEV ORTAKLIK

Nielsen’in güncel verilerine göre dijital yayın pazarında YouTube en çok izlenen eğlence platformu olarak ilk sırada yer alırken, Netflix ikinci sırada bulunuyor. Şirketlerin ortak basın bülteninde aktardığı bilgilere göre, Fox ve Roku'nun birleşmesiyle izlenme payı açısından ABD televizyonculuğunun en büyük üçüncü oyuncusu doğacak. Bu birleşme neticesinde iki şirket, pazarda yüzde 5'in üzerinde bir payı kontrol etmeye başlayacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte şirketler, ortaklık sayesinde 400 milyon dolarlık bir tasarruf sağlanacağını öngörüyor.

Satın alma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fox CEO'su Lachlan Murdoch, stratejik adımı şu sözlerle duyurdu: "Bu, Fox için dönüm noktası niteliğinde bir an ve neredeyse on yıldır kararlılıkla uyguladığımız odaklı stratejimizin doğal bir uzantısıdır. Bugün bir sonraki adımı atıyoruz: Video tüketimindeki en değerli canlı içerik portföyünü, Amerika'nın bu içerikleri izlemek için kullandığı lider dijital yayın platformuyla bir araya getiriyoruz."

Potansiyel anlaşmaya dair iddialar Cuma günü Roku hisselerini yukarı taşımıştı. Yaşanan bu yükseliş trendi, Pazartesi günü piyasa açılışı öncesindeki işlemlerde de artarak devam etti. Dev satın alma anlaşmasının 2027 yılının ilk yarısında tamamen sonuçlanması bekleniyor.

REKABETTE DENGELERİ DEĞİŞTİREN GEÇMİŞ

Fox, son birkaç yıldır dijital yayıncılık sektörüne yönelik çeşitli adımlar atıyordu ancak YouTube, Netflix, Amazon, Disney+, HBO Max, Paramount+ ve Peacock gibi küresel devlerin domine ettiği bu alanda rekabet edebilecek düzeyde güçlü bir dijital yayın varlığına sahip değildi. Sektördeki rekabet ortamı hareketlenirken, CNN'in ana şirketi Warner Bros. Discovery'nin Paramount ile birleşmek için ABD'li düzenleyici kurumlardan ilk onayı alması, Fox'un Roku'yu satın alma hamlesini stratejik açıdan çok daha kritik ve önemli bir hale getirdi.