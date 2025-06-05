Netflix’ten Türkiye’ye bir zam daha: Aboneler yeni tarifeye uyandı!

Dijital yayın devi Netflix, Türkiye’deki abonelik fiyatlarına sessiz sedasız ikinci zammını yaptı. 4 Haziran gecesi yürürlüğe giren yeni tarifeyle Temel, Standart ve Premium planlara yüzde 26’ya varan artış geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Netflix’ten Türkiye’ye bir zam daha: Aboneler yeni tarifeye uyandı!
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Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, Türkiye’deki kullanıcılarına kötü bir haber verdi. 4 Haziran 2025 gecesi, herhangi bir resmi duyuru yapmadan abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26 oranında zam uygulandı. Sabah saatlerinde hesabına giriş yapan kullanıcılar, otomatik olarak güncellenmiş fiyatlarla karşılaştı.

Bu yeni fiyat artışıyla birlikte 2025 yılı içinde Netflix’in Türkiye’de yaptığı ikinci zam olarak kayıtlara geçti.

İŞTE ZAM SONRASI GÜNCEL NETFLIX FİYATLARI

Netflix’in Türkiye’de sunduğu üç farklı abonelik planı bulunuyor. Bu planlar çözünürlük kalitesi, aynı anda izlenebilecek cihaz sayısı ve içerik indirme gibi özelliklere göre farklılık gösteriyor. Yeni fiyatlar ise şu şekilde:

Temel Plan: 149,99 TL → 189,99 TL
Standart Plan: 229,99 TL → 289,99 TL
Premium Plan: 299,99 TL → 379,99 TL

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