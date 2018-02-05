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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, cuma günkü satış trendinin devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, cuma günkü satış trendinin devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 221,75 puan (yüzde 0,87) azalarak 25.299,21 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 20,27 puan (yüzde 0,73) düşüşle 2.741,86 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 55,17 puan (yüzde 0,76) değer kaybıyla 7.185,77 puana geriledi.

New York borsası, cuma günü açıklanan makroekonomik verilerin ülkede faiz artırımı olasılığını yükseltmesiyle geçen haftayı sert düşüşle tamamlamıştı.

Cuma günü, Dow Jones Sanayi Endeksi 665,75 puan (yüzde 2,54) azalarak 25.520,96 puana gerilerken, puan bazında Aralık 2008'den beri en sert günlük düşüşünü kaydetmişti.

Ayrıca, haftalık bazda, Standard & Poor's 500 Endeksi Ocak 2016'dan beri, Nasdaq Teknoloji Endeksi de Şubat 2016'dan bu yana en sert haftalık kayıplarını yaşamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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