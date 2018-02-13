New York borsası, dün ralli yaparak günü tamamlamasının ardından bugüne satış ağırlıklı başladı.

New York borsası, dün ralli yaparak günü tamamlamasının ardından bugüne satış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 158,37 puan (yüzde 0,64) düşüşle 24.442,90 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 15,88 puan (yüzde 0,60) azalışla 2.640,12 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 43,26 puan (yüzde 0,62) değer kaybederek 6.938,70 puandan işlem görmeye başladı.



Uzmanlar, geçen hafta son 2 yılın en sert haftalık yüzdelik düşüşünü kaydeden New York borsasında volatilitenin hala yüksek olduğunu belirtti.