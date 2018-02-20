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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'li perakende şirketlerinin hisselerindeki düşüşle haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'li perakende şirketlerinin hisselerindeki düşüşle haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 134,93 puan (yüzde 0,54) düşüşle 25.084,45 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 10,05 puan (yüzde 0,37) azalışla 2.722,17 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 29,86 puan (yüzde 0,41) değer kaybederek 7.209,60 puandan işlem görmeye başladı.

Açılışta, ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın hisseleri yüzde 8,4 değer kaybetti. Target'ın hisse başına değeri de yüzde 3,8 düşüş gösterdi.

New York borsası, dün ABD'de "Presidents Day" (Başkanlar Günü) resmi tatili nedeniyle kapalıydı.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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