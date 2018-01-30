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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, enerji ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle haftanın ilk işlem gününü kayıplarla tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, enerji ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle haftanın ilk işlem gününü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 177,23 puan (yüzde 0,67) düşüşle 26.439,48 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 19,34 puan (yüzde 0,67) azalışla 2.853,53 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 39,27 puan (yüzde 0,52) değer kaybıyla 7.466,51 puana düştü.

ABD'li enerji şirketlerinden Baker Hughes ve Chesapeake Energy'nin hisse başına değeri sırasıyla yüzde 4,1 ve yüzde 2,9 azaldı.

Teknoloji şirketlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 2 düşerken, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un hisseleri de yüzde 2,1 değer kaybetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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