7 KHK daha yasalaştı
7 KHK daha yasalaştı
Güvenlik Toplantısı'nın ayrıntıları
Güvenlik Toplantısı'nın ayrıntıları
Ruhani'den Türkiye açıklaması
Ruhani'den Türkiye açıklaması
Tayvan'da deprem... İlk görüntüler korkunç
Tayvan'da deprem... İlk görüntüler korkunç

New York borsası düşüşü sonlandırdı

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,33 artışla 24.912,77 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,74 kazançla 2.695,14 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,13 primle 7.115,88 puana yükseldi

New York borsası düşüşü sonlandırdı

 New York borsası, salıyı sert düşüşlerin ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 567,02 puan (yüzde 2,33) artışla 24.912,77 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 46,20 puan (yüzde 1,74) kazançla 2.695,14 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 148,36 puan (yüzde 2,13) primle 7.115,88 puana yükseldi.

Geçen cuma açıklanan istihdam raporundan sonra son 7-8 yılın en büyük kayıplarını veren endekslerin düşüşü sonlandırmasında tepki alımları etkili oldu.

Bundan önceki son iki işlem gününde, Dow Jones Sanayi Endeksinin kaybı yüzde 7'yi bulurken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 6,1 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 5,7 değer kaybetmişti.

ABD borsalarında son bir yılda izlenen hızlı yükselişin ardından bir düzeltme yaşanmasının beklendiğine işaret eden analistler, bunun şimdi gerçekleşmesinde ocak ayı istihdam raporundaki güçlü ücret artışının enflasyon ve faiz artırım endişelerini tetiklemesinin önemli rol oynadığını belirtiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.