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New York borsası güne düşüşle başladı

New York borsası güne düşüşle başladı. 30 Ocak Salı borsa

New York borsası güne düşüşle başladı

New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta, Dow Jones Endeksi 241,50 puan (yüzde 0,91) azalışla 26.197,98 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 23,14 puan (yüzde 0,81) değer kaybederek 2.830,39 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 78,69 puan (yüzde 1,05) kayıpla 7.387,81 puana geriledi.

Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, bugün tüketici güven endeksi verisinin ve tahvil faizlerinin seyrinin takip edileceğini ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası #piyasalar
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