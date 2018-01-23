New York borsası, ABD'de yatırım bankalarının hisselerindeki düşüş ve teknoloji ile enerji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne "karışık" seyirle başladı.

New York borsası, ABD'de yatırım bankalarının hisselerindeki düşüş ve teknoloji ile enerji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne "karışık" seyirle başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 25,90 puan (yüzde 0,10) azalarak 26.188,70 puana geriledi.



Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,06 puan (yüzde 0,07) artışla 2.835,03 puanla, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 19,36 puan (yüzde 0,26) yükselişle 7.427,39 puanla rekor seviyeden açıldı.



Her üç endeks dünü rekor seviyelerden tamamlamıştı.



Küresel internet televizyon ağı Netflix'in dün açıkladığı 2017 dördüncü çeyrek bilançosunda net kar ve gelirinin arttığının ve ekim-aralık döneminde aldığı yeni abone sayısında rekor kırıldığının görülmesinin ardından, borsanın açılmasıyla birlikte şirketin hisse başına değeri yüzde 10'un üzerinde artış kaydetti. Netflix'in piyasa değeri de firma tarihinde ilk defa 100 milyar doların üzerine çıkarak 108,7 milyar dolara ulaştı.



Ayrıca, ABD'li enerji hizmetleri devi Halliburton'ın dün 2017 yılının dördüncü çeyreğinde gelirinin yüzde 47,8 arttığını bildirilmesinin ardından, bugün şirketin hisseleri güne yüzde 2,2 primle başladı.



Öte yandan, ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin hisseleri açılışta sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 0,4 düşüş gösterdi.



