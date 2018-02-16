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New York borsası ralli yaparak kapandı

- Geçen hafta son 2 yılın en sert haftalık yüzdelik düşüşü kaydeden endekslerin kazanç serisi beşinci işlem gününe taşındı

New York borsası ralli yaparak kapandı

New York borsasında endeksler, piyasada volatilitenin azalması ve ham petrol fiyatlarındaki artışla günü ralli yaparak tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 306,88 puan (yüzde 1,23) artışla 25.200,37 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 32,57 puan (yüzde 1,21) yükselişle 2.731,20 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 112,82 puan (yüzde 1,58) değer kazanarak 7.256,43 puana ulaştı.

Böylece, geçen hafta son 2 yılın en sert haftalık yüzdelik düşüşü kaydeden endekslerin kazanç serisi beşinci işlem gününe taşındı.

Borsada volatilitenin oldukça azaldığına dikkati çeken analistler, piyasada dengenin oluşmaya başladığını ifade etti.

ABD'de "korku endeksi" veya "VIX Endeksi" olarak bilinen ve Standard & Poor's 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren CBOE Volatilite Endeksi, dün tarihi ortalama seviyesi
20'nin altına indikten sonra, bugün de yüzde 1 düşüşle 19.08 seviyesine geriledi.
Kapanışta, Londra Brent türü petrolün fiyatı yüzde 0,3 artışla 64,52 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi petrolün fiyatı yüzde 2,3 yükselişle 61,53 dolardan işlem gördü.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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