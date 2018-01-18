Tarihte ilk kez Dow Jones Endeksi 26.000 puan, S&P 500 Endeksi 2.800 puan barajının üzerinde kapandı

New York Borsası'nda endeksler, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla ralli yaparak, günü rekor seviyelerden tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 322,79 puan (yüzde 1,25) artışla 26.115,65 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 26,14 puan (yüzde 0,94) kazançla 2.802,56 puana yükseldi.



Böylece, tarihte ilk kez Dow Jones Endeksi 26.000 puan, S&P 500 Endeksi 2.800 puan barajının üzerinde kapandı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 74,59 puan (yüzde 1,03) değer kazanarak, 7.298,28 puana ulaştı.



ABD'li yazılım devlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 2 ve teknoloji devi Apple'ın hisseleri yüzde 1,6 prim yaptı.



Amerikalı uçak üreticisi ve savunma sanayi şirketi Boeing'in hisse başına değeri de yüzde 4,7 yükseldi.