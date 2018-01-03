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New York borsası rekorla açıldı (3 Ocak 2018)

Standard & Poor's 500 ve Nasdaq Teknoloji Endeksleri güne rekor seviyelerden başladı

New York borsası rekorla açıldı (3 Ocak 2018)

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne rekorlarla başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 17,98 puan (yüzde 0,07) artarak 24.841,99 puana yükseldi.

Standard & Poor's 500 Endeksi 3,48 puan (yüzde 0,13) kazançla 2.699,29 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,04 puan (yüzde 0,23) değer kazanarak 7.022,94 puana ulaştı. Böylece, her iki endeks güne rekor seviyelerden başlamış oldu.

Açılışta, teknoloji devlerinden Microsoft ve Apple'ın hisseleri sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,6 artarken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 0,75 prim yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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