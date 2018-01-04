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New York borsası rekorla açıldı

New York borsasında endeksler, güçlü gelen özel istihdam verisinin ardından güne rekorlarla başladı.

New York borsası rekorla açıldı

New York borsasında endeksler, güçlü gelen özel istihdam verisinin ardından güne rekorlarla başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 60,38 puan (yüzde 0,24) artışla 24.983,06 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 8,24 puan (yüzde 0,30) yükselişle 2.721,30 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 30,23 puan (yüzde 0,43) değer kazanarak 7.095,76 puana yükseldi.

Her üç endeks dünü rekor seviyelerden tamamlamıştı.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics'in bugün yayımlanan raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı aralıkta 250 bin artarak son 9 ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Mart 2017’den bu yana en büyük artışını kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi 190 bin olarak belirlenmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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